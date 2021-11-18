Ространснадзор и вагоностроители вместе будут работать над правовой базой ж/д транспорта

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Союз "Объединение вагоностроителей" и Ространснадзор на полях "Транспортной недели" подписали соглашение о взаимодействии, которое включает в себя совместное участие в разработке и рассмотрении законодательных инициатив, определяющих функционирование железнодорожного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

"Стороны договорились объединить усилия в повышении безопасности эксплуатации продукции грузового вагоностроения и работы железнодорожного транспорта, а также о совместной выработке мер по повышению эффективности государственного контроля за соответствием производимой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и нормативных правовых актов РФ", - сообщили в концерне.

По данным пресс-службы, соглашение предусматривает развитие информационного взаимодействия, включая участие в разработке и рассмотрении законодательных и других нормативных правовых и технических инициатив, определяющих безопасность движения и функционирование железнодорожного транспорта.

"Одним из важнейших направлений совместной работы также станет выявление причин, факторов и условий нарушения требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков причинения вреда по вопросам безопасности производства и эксплуатации железнодорожного транспорта", - уточнили в концерне.