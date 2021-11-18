"Трансконтейнер" в 2022 году может заказать 10 тыс. контейнеров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") может в 2022 году приобрести около 10 тыс. контейнеров и 5-6 тыс. фитинговых платформ. Об этом в кулуарах выставки "Транспортная неделя" рассказал журналистам президент железнодорожного оператора Александр Исурин.

"Бюджет на следующий год еще не утвержден, но, по предварительным расчетам, мы планируем увеличить наш парк в оперировании на 5-6 тыс. вагонов и приобрести более 10 тыс. контейнеров", - сказал он.

Исурин уточнил, что поставщиком контейнеров, в том числе выступит и российская компания RM Rail, которая произвела для "Трансконтейнера" 1,5 тыс. контейнеров в 2020 года.

"Производство 40-футовых контейнеров есть только в Китае, производство 20-футовых контейнеров возможно в России в зависимости от ценового предложения китайских и российских производителей и конъюнктуры контейнерных перевозок из Китая", - добавил глава компании.

О компании

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог "пространства 1520".