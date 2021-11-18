Число безработных в Ингушетии снизилось на 37% за год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество безработных в Ингушетии с октября 2020 года сократилось на 37%, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 10 процентных пунктов, сообщил в четверг первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"Снижена напряженность на рынке труда. Количество безработных сократилось по сравнению с октябрем прошлого года на 37%, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 10 процентных пунктов. Республика восстановила рынок труда и заняла лидирующие позиции по субсидированию затрат при трудоустройстве безработных граждан", - сказал Фурсов.

По его словам, в этом году в регионе открылись пять новых предприятий, которые обеспечили занятость более 500 человек. "Еще два инвестиционных проекта будут реализованы в ближайшее время. Это предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств и предприятие по производству современного облегченного кирпича", - добавил первый вице-премьер.

В начале ноября в пресс-службе Минтруда региона сообщали, что в рамках комплекса мер по снижению безработицы в Ингушетии за 10 месяцев 2021 года были трудоустроены более 7,3 тыс. человек, что составляет 62% от планируемого показателя.