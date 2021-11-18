Губернатор Тюменской области предложил включить ИЖС в комплексное развитие территорий

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил включить индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в программу комплексного развития территорий. Об этом в четверг он сообщил журналистам на семинаре-совещании по вопросу рассмотрения стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России.

"Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье <...> Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно. <...> Поэтому все эти вопросы мы сегодня обсуждаем и будем предлагать решения, в том числе связанные с индустриальным индивидуальным домостроением", - сказал Моор.

Он отметил, что для развития индивидуального жилищного строительства есть несколько препятствий: невозможность получить ипотеку, отсутствие больших комплексных застроек и ИЖС со всей инфраструктурой.

Моор выразил уверенность, что инструмент КРТ позволит расселять не только аварийное жилье, но и приведет к реновации городов с вовлечением в застройку территорий, где имеются неэффективные или брошенные промышленные площадки.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.