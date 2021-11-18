Путин: Евросоюз отталкивает Россию санкциями

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Возможности для сотрудничества с европейскими странами сужаются, поскольку Евросоюз отталкивает Россию санкциями. Об этом заявил в четверг глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями", - указал президент.

При этом, по словам российского лидера, европейская сторона игнорирует "очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и в гуманитарной сфере". "Нельзя забывать, что мы являемся соседями и, как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят", - подчеркнул Путин.

Он отметил заинтересованность России в поддержании "добрососедских, конструктивных отношений" с европейскими странами, но указал на прямую зависимость в этом вопросе от "встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества".

