Кабмин поручил подписать программу экономического сотрудничества России и Узбекистана

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило подписание комплексной программы экономического сотрудничества с правительством Узбекистана в 2022-2026 годах, следует из распоряжения кабмина, размещенного на портале официальной правовой информации.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, предварительно проработанное с узбекистанской стороной, о подписании комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан на 2022-2026 годы", - говорится в распоряжении.

Минэкономразвития поручено провести переговоры с узбекистанской стороной и по достижении договоренности подписать программу сотрудничества от имени российского правительства.