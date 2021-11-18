Дерипаска считает, что ЦБ должен нести часть ответственности за экономический рост

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России должен нести часть ответственности за экономический рост в стране, для этого необходимо расширить его мандат. Такое мнение в четверг на заседании Столыпинского клуба высказал предприниматель, глава набсовета Института экономики роста им. Столыпина Олег Дерипаска.

"Мне кажется, еще очень важно - сделать их участниками, я имею ввиду Центральный банк, и наша монетарная власть... Это не просто Центральный банк, это - регулятор, комиссия по ценным бумагам, они регулируют портфели пенсионных фондов, страховых компаний. Они, в принципе, фактически управляют всем рынком. <...> Их нужно сделать участниками. Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста ", - сказал он.

Дерипаска отметил, что представители регулятора способны регулировать темпы роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий. "Они видят, какие проекты приносятся в банки на финансирование. Мало того, они сидят практически в совете директоров каждого банка", - сказал он.