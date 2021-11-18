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Более 80 тыс. заявок на подключение к газовым сетям поступило через "Госуслуги"

Догазификацию в России планируется провести до 2023 года

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Более 80 тыс. заявок на догазификацию поступило через портал госуслуг за два месяца работы сервиса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минцифры.

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"81 тыс. заявок на догазификацию поступила через "Госуслуги" за два месяца работы сервиса", - отмечается в сообщении.

В Минцифры напомнили, что сервис позволяет удаленно подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Заявка автоматически направляется единому оператору газификации ООО "Газпром газификация" и рассматривается в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации. Догазификацию в России планируется провести до 2023 года.

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