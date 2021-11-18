Около 4 млрд рублей направят на модернизацию троллейбусного сообщения в Брянске

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Модернизацию инфраструктуры пассажирского электротранспорта планируют провести в Брянске в 2022-2023 годах с привлечением бюджетного инфраструктурного кредита и внебюджетных средств на общую сумму 4 млрд рублей. В рамках разработанного проекта будут в том числе закуплены 100 новых троллейбусов, обновлены контактные кабельные сети, установлены электронные табло с расписанием движения, рассказал в четверг начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков на круглом столе форума "Транспорт России", проходящего в Москве в рамках "Транспортной недели".

"Мы планируем реализовать этот проект за два года - в 2022-2023 годах, общая стоимость проекта составляет 4 млрд рублей. Конечный результат данного проекта - модернизация электрического транспорта в городе Брянске. Слово "модернизация" здесь стоит не зря, если еще год назад речь шла о сохранении троллейбусного сообщения, то на сегодняшний момент речь идет именно о модернизации, о переходе на совершенно новый уровень троллейбусного сообщения, о развитии новых современных технологий инфраструктуры общественного электрического транспорта", - сказал Чубчиков.

По его словам, что в октябре на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ проект был одобрен, регион получит около 2 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита, также будет привлечено финансирование из внебюджетных источников. "Инвестором у нас выступило само Брянское троллейбусное управление, которое обязуется в 2022 и 2023 годах обновить подвижной состав и закупить 69 единиц троллейбусов на общую сумму в 2 млрд рублей. Что касается инфраструктурного кредита, то большая часть будет потрачена на модернизацию энергохозяйства, это опоры, контактные кабельные сети, тяговые подстанции, часть - на модернизацию депо, остановочных пунктов в части установки электронных табло с расписанием движения, а также на обновление автопарка - приобретение 31 троллейбуса", - отметил Чубчиков.

Для реализации проекта уже сформирована новая троллейбусная маршрутная сеть Брянска, запланирована отмена некоторых маршрутов других видов транспорта, дублирующих троллейбусные. "Все это скажется, конечно, на пассажиропотоке, будет перераспределение данных потоков, это, собственно, то, к чему мы стремимся", - добавил он

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.