Группа "Дело" пока отказалась от инвестиций в собственное производство контейнеров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" отказалась от инвестиций в собственное производство контейнеров, в инвестиционной программе они не предусмотрены. Об этом в кулуарах Транспортной недели сообщил журналистам гендиректор управляющей компании "Дело" Дмитрий Паньков.

"Если произойдут какие-то изменения, а они должны произойти именно на уровне регулирования, тогда, конечно, к этому вопросу можно вернуться. Сейчас вопрос закрыт. Мы просчитывали варианты, рассматривали этот вопрос, но это достаточно проблематично делать на территории России", - сказал он.

Паньков уточнил, что инвестиционная программа группы не предусматривает подобных вложений. Проблема состоит в том, что контейнер китайского производства в любом случае обойдется дешевле.

"Наше обращение к государству о том, чтобы предусмотреть возможность субсидирования производителя для того, чтобы он снабжал контейнерами операторов, пока поддержки у государства не нашло", - заключил он.

Ранее группа "Дело" предложила субсидировать российских производителей контейнеров, чтобы покрыть разницу в цене продукции по сравнению китайскими аналогами (она составляет порядка 35%). По оценке "Дела", ежегодная потребность России в контейнерах составляет порядка 20 тыс. "ящиков" в год, и все они производятся на территории Китая.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг DeloPorts и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог "пространства 1520".