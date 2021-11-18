"Соллерс" выведет непрофильные активы в отдельную "дочку"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа "Соллерс Авто" завершает реструктуризацию Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). На заключительном этапе реструктуризации из состава предприятия выделится новое общество - ООО "ПромФинИнвест", сообщается на сайте "Соллерс Авто".

"ООО "УАЗ" вступило в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации <…>. На заключительном этапе реструктуризации из состава предприятия выделяется новое общество - ООО "ПромФинИнвест", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "ПромФинИнвест" сфокусируется на содержании и модернизации непрофильных активов и инфраструктуры, находившихся на промышленной площадке УАЗа, а также на сопровождении вспомогательных операций. УАЗ, в свою очередь, сохранит все необходимые кооперационные связи, но существенно повысит конкурентоспособность основного вида деятельности - производства автомобилей - за счет сокращения накладных расходов.

Основными целями создания новой компании в группе называют, в том числе, переориентацию на новые отраслевые направления и формирование индустриальных парков и технопарков для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сокращения численности персонала не планируется, оплата труда и гарантии работников по коллективному договору не изменятся.

В "Соллерс Авто" напомнили, что с 2019 года на Ульяновском автомобильном заводе стартовал проект оптимизации бизнес-процессов, в результате которого в отдельные бизнес-единицы были выделены подразделения по профилю деятельности. Так, ООО "УАЗ-Автокомпонент", помимо продукции для нужд Ульяновского автомобильного завода, поставляет широкую номенклатуру металлургической продукции для ОАО "РЖД", компаний "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Шэффлер" и др. С 2021 года выделены ООО "УАЗ-Механосборочное производство", ООО "УАЗ-Техинструмент", ООО "НИЦ Кузнечные Технологии".