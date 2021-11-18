Долги по алиментам у россиян превысили 156 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Задолженность по алиментам в России превышает 156 млрд рублей, с начала года приставы добились взыскания 22 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Желудков.

"Всего за 2021 год мы взыскали более 22 млрд рублей - это больше на 9 млрд рублей, чем в прошлом году, - сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации. - Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 млрд рублей, она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года".

Всего за 9 месяцев этого года в ФССП на исполнении находилось порядка 1,3 млн производств (практически все касались алиментов на детей), из них 475 тыс. исполнительных производств были возбуждены в 2021 году. По 676 тыс. взыскивались доходы должников, по менее половины из этих производств полностью погашена задолженность. Кроме того, более 60 тыс. должников были направлены в этом году в центры занятости, дошли до центров 32 тыс. человек, из них 20 тыс. встали на учет.

Должники, уклоняющиеся от уплаты алиментов, также могут объявляться в розыск или привлекаться к ответственности. Активно уклоняющихся должников сейчас около 190 тысяч. За 9 месяцев было составлено порядка 95 тыс. административных протоколов, основной вид назначенного судами наказания по ним - принудительные работы. Также было возбуждено почти 45,5 тыс. уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов.