Аварийность в угольной отрасли России за 10 лет упала в четыре раза

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество аварий в российской угольной индустрии и смертность при них снизились в несколько раз за последние 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по вопросам промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли, которое в четверг провел вице-премьер Александр Новак.

"Было отмечено, что при росте добычи угля в России аварийность и травматизм снижаются. Если в 2010 году фиксировалось более 20 аварий и более 100 смертельных случаев, то в последние пять лет этот показатель упал до менее пяти аварий и чуть более 15 смертельных случаев", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Новак, слова которого приводятся в пресс-релизе, "в результате реализации мероприятий по регуляторной гильотине существенным образом изменился правовой ландшафт в сфере промышленной безопасности". В частности, было отменено более 30 нормативных актов Ростехнадзора, приняты новые федеральные нормы и правила, направленные на снижение травматизма в отрасли, сказал он.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча угля в РФ в январе - октябре 2021 года возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 359,572 млн тонн.