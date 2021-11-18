Табачная компания JTI планирует в 2022 году начать экспорт стиков с фабрики в Петербурге

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Табачная компания JTI планирует в 2022 году начать экспорт стиков для нагревательных устройств, произведенных на своей фабрике "Петро" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил генеральный директор JTI в России Том Осборн.

"С 2022 года мы также планируем продукцию, произведенную на этой производственной линии, экспортировать", - сказал он.

По его словам, речь идет о продукции, произведенной на новой линии, открытой 18 ноября 2021 года. Как рассказал журналистам председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, запуск линии будет способствовать экономическому развитию города, покажет инвестиционную привлекательность Петербурга. Новая линия обеспечила также новые рабочие места на фабрике.

Соглашение о модернизации фабрики "Петро" подписали компания и правительство города на полях Петербургского международного экономического форума летом, общий объем инвестиций в проект - более 7 млрд рублей. Вторую производственную линию по производству стиков в рамках проекта запустят в течение двух лет, общая проектная мощность линий - около 7 млрд стиков в год.

Продукция JTI продается в 130 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, LD, Camel, Sobranie, а также российские марки Kiss, "Петр I", "Тройка", "Донской табак" и другие.