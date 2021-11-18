КРДВ предложила исследовать влияние распределенной генерации на климат с США и Канадой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Опыт Дальнего Востока и Арктической зоны РФ по привлечению инвестиций в проекты распределенной генерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть использован в США, Канаде, Дании и других северных странах. Как сообщил руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Максим Губанов, с этими странами следует провести совместные исследования по влиянию функционирования распределенной генерации на изменение климата.

"Мы ведем системную работу по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов, мы разработали проекты привлечения частных инвестиций в эту отрасль, которая включает мероприятия по снятию административных барьеров и господдержку инвесторов. <...> Эта система поддержки имеет международный масштаб, мы готовы поделиться ей с другими странами, в первую очередь северными, такими как США, Канада, Дания. <...> Хотелось бы услышать от них интересные решения по привлечению инвестиций в эту сферу и провести совместные исследования по влиянию функционирования распределенной генерации на изменение климата на всей планете", - сказал он на сессии "Развитие энергетической инфраструктуры в удаленных территориях с использованием технологий распределенной генерации и ВИЭ" в рамках "Экспо-2020" в Дубае.

Он также пригласил участников "Экспо-2020" к взаимодействию в рамках подготовки к Мировому энергетическому конгрессу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

В рамках своего выступления Губанов также рассказал о модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.

"Мы развиваем элементы господдержки для реализации таких проектов. В нашей стране действуют две наиболее эффективные меры по развитию распределенной генерации. Это федеральная поддержка в виде перекрестных субсидий для обеспечения гарантированного энергоснабжения и возврата инвестиций в проекты долгосрочной реализации. Второе - региональная поддержка по установлению долгосрочных тарифов и обеспечение возврата инвестиций в рамках энергосервисных контрактов", - сказал он.

По словам Губанова, такие проекты оказывают положительный эффект на социально-экономическое развитие территорий.