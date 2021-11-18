Россия будет наращивать сотрудничество с Индией как привилегированным партнером

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия намерена наращивать многоплановое сотрудничество с Индией как особо привилегированным стратегическим партнером. Об этом заявил в четверг глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"С нашим особо привилегированным стратегическим партнером, Индией, намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых, сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами", - сказал президент.

Путин напомнил об устойчивой тенденции смещения центра тяжести мировой политики и экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). "Нужно продолжить энергично развивать отношения и торгово-инвестиционные связи с государствами АТР, ориентируясь, в частности, на реализацию нашей масштабной инициативы по созданию Большого евразийского партнерства как единого, широкого и открытого пространства безопасности, взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что интересам поддержания стабильности и безопасности в этом регионе способствует сотрудничество России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Важно всячески углублять и совершенствовать накопленный нами за 30 лет опыт продуктивного взаимодействия с этой ассоциацией в политике, экономике, социальной сфере. Одновременно не снижает темпов работа с партнерами по форуму Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Последовательно реализуем имеющиеся инициативы по вопросам постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли товарами и услугами, инвестиционных и технологических обменов, расширения гуманитарных контактов", - указал российский лидер.