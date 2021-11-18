Госдума приняла в I чтении законопроект о смягчении ограничений на получение поддержки МСП

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли в I чтении законопроект, который призван смягчить действующие ограничения на получение поддержки малыми и средними предприятиями (МСП), ранее допустившими незначительные нарушения при получении помощи от государства.

"Принимается в первом чтении единогласно", - сказал первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников по итогам голосования по законопроекту, который вносит изменения в статьи Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас субъектам МСП могут отказать в заявке на государственную поддержку, если прошло менее трех лет с того момента, когда они нарушили порядок и условия оказания помощи. Вместе с тем большинство нарушений порядка и условий оказания поддержки субъектов МСП являются незначительными. В связи с этим предлагается "смягчение действующего ограничения на получение поддержки субъектами МСП, допустившими незначительные нарушения порядка и условий оказания поддержки".

"Предлагается дифференцированный подход. Если нарушение было незначительным - технические ошибки в отчетности и так далее, то предприниматель может все-таки получать доступ к поддержке, либо срок его дискредитации, грубо говоря, ограничивается одним годом. И только в случае серьезных нарушений, если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных о своей деятельности, срок ограничений в три года сохраняется", - сказала в ходе представления законопроекта в Госдуме замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что данные изменения "были разработаны в том числе на основании общения непосредственно с предпринимателями".