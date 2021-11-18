Киев и Кишинев обсуждают отсоединение от энергосистем России и Белоруссии

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко и вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, находящийся в Киеве с визитом, обсудили вопросы синхронизации энергосистем двух стран с европейской континентальной сетью ENTSO-E. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского министерства.

"Обсудили вопросы синхронизации энергосистем двух стран с европейской континентальной сетью ENTSO-E <...> Синхронизация - это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии", - сказал, в частности, Галущенко.

По его словам, у украинской стороны есть опыт работы с европейскими рынками, которым она готова делиться с молдавскими партнерами. Спыну в свою очередь заверил, что Кишинев поддерживает инициативу Киева.

В повестке встречи также был вопрос обеспечения безопасности поставок газа. Кроме того, министры обсудили концепцию энергетической безопасности (RESP), которую Украина предложила европейским государствам. "Мы активно обсуждаем наше предложение с ЕС и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдавии, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 млрд кубов газа", - сказал Галущенко. Он добавил, что на Украине самые большие хранилища в Европе, которые "могут стать хабом для обеспечения физического наличия ресурса и усиления энергетической безопасности".

В мае 2021 года Украина заявила об отказе от закупок электроэнергии в России и Белоруссии. Запрет действовал до 1 ноября, но Киев объявил о планах перевести в 2022 году энергосистему Украины на изолированный режим работы, а в 2023 году - стать частью европейской системы ENTSO-E. Однако в условиях жесткой нехватки угля и простаивания значительной части ТЭС и ТЭЦ Киев осенью возобновил поставки электроэнергии из Белоруссии.

В конце октября на аукционе НЭК "Укрэнерго" восемь компаний выкупили доступную мощность для импорта в ноябре электроэнергии из России в объеме 2 200 МВт, а оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии. 2 ноября Белоруссия предоставила Украине около 3 500 МВт ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме. Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября и продолжались по 17 ноября. Мощность поставок составляла 415 МВт ч.