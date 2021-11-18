Турецкая лира обновила рекорд падения до уровня 11 лир за доллар США

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения. Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира на 17:00 (совпадает с мск) торгуется по 11,10 за доллар.

Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%. По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высокие "процентные ставки - это причина инфляции", и власти "избавят народ от этой беды" в виде ставок. Он также указал, что "не станет идти рядом с теми, кто защищает идею [сохранения высоких] процентов". Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ традиционно крайне неохотно идет на снижение ставок.