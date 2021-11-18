ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена усилить контроль за рекламой финансовых услуг, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на замглавы ФАС Карину Таукенову.

"Более 18% всех нарушений рекламного законодательства приходится на рекламу финансовых услуг. На протяжении последних нескольких лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. В связи с этим ФАС России считает необходимым усилить контроль за такой рекламой и даст соответствующее поручение своим территориальным управлениям", - сообщила Таукенова по итогам совещания с представителями банковского сообщества.

Поскольку ненадлежащая реклама финансовых услуг приводит к негативным последствиям для граждан, ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, который близок к максимальной предусмотренной законом мере, пояснили в пресс-службе регулятора. Так, для юрлиц штраф за нарушение законодательства о рекламе при рапространении кредитной организацией рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов составляет от 300 до 800 тыс. рублей. Вместе с тем, при принятии решения о наложении штрафа за выявленные нарушения ФАС намерена учитывать масштаб рекламной кампании, а также наличие и количество жалоб на рекламу.