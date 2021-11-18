"Газпром нефть" во II квартале 2022 года планирует закрыть сделку по "Меретояханефтегазу"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует закрыть сделку с "Лукойлом" по созданию совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза" ("дочка" "Газпром нефти") во II квартале 2022 года, сообщил замглавы компании, финансовый директор Алексей Янкевич во время телефонной конференции.

"Сделку мы собираемся закрыть в следующем году, - сказал он. - Примерно во втором квартале".

Ранее "Газпром" и "Лукойл" объявили о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза" ("дочка" "Газпром нефти") для освоения крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

"Меретояханефтегаз" - первый актив, которым "Газпром нефть" и "Лукойл" будут управлять на паритетных началах. Значительная часть геологических запасов предприятия расположена в ачимовской толще и относится к категории трудноизвлекаемых.