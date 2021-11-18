Провинция КНР Хайнань намерена активно развивать торговлю, медицину и образование

ХАЙКОУ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань будет активно развивать беспошлинную торговлю, а также отрасли международных медицинских и образовательных услуг. Об этом говорится в плане развития региона на 2021-2025 годы.

Хайнань стремится стать международным центром туризма и потребления, для этого остров последовательно развивает сеть магазинов беспошлинной торговли. Объем продаж в таких магазинах за три квартала текущего года вырос на 121% в годовом выражении и достиг 35,5 млрд юаней (около $5,5 млрд). Согласно плану, к 2025 году туристическая отрасль провинции должна обеспечить 17,8% внутреннего регионального продукта.

Развитие отрасли медицинских услуг на Хайнане преимущественно проходит в международной зоне медицинского туризма "Лэчэн". В ближайшие пять лет в этом кластере будут активно развивать высококлассные профессиональные медицинские учреждения. Местные исследователи сосредоточатся на изучении стволовых и иммунных клеток, генной терапии, а также других новых методов в сфере биомедицины. По плану властей, к 2025 году "Лэчэн" привлечет около 500 тыс. иностранных клиентов.

В сфере развития международного образования Хайнань ставит перед собой цель увеличить число иностранных студентов, обучающихся в провинции, до 10 тыс. К этому времени здесь откроют около 15 международных среднеобразовательных школ и детских садов, а также как минимум три представительства иностранных университетов.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.