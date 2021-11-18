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Челябинский губернатор предложил оптимизировать механизм генпланов

Вместо них можно использовать более гибкие инструменты, считает Алексей Текслер

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Систему градостроительной документации в РФ, в том числе генпланы, необходимо оптимизировать. Вместо них можно использовать более гибкие инструменты, например, мастер-планы, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Мы предлагаем оптимизировать систему градостроительных документов - возможно, ряд из этих документов, например, генпланы, которые иногда по году-полтора меняются. Ввести новые документы, такие как мастер-планы, которые были бы более гибкими, более информативными, цифровыми", - приводится цитата Текслера на сайте кабмина по итогам семинар-совещания по вопросу стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года.

Доработки также требует инструмент комплексного развития территорий, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, в КРТ можно было бы вовлекать брошенные промышленные зоны, создавая на их месте жилье.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что теперь в Градостроительном кодексе предусмотрено 32 мероприятия для строительства. Ранее такой порядок предполагал проведение более 90 процедур согласования, а с дополнительными требованиями других ведомств их количество могло достигать 136.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.

Теги
РоссияТюменская областьЧелябинская областьМоор, Александр Викторович
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