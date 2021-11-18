Spotify будет показывать тексты песен при прослушивании

ТАСС, 18 ноября. Сервис Spotify запустил новую функцию, которая позволяет пользователям читать текст проигрываемой песни. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

"Скажем прямо и открыто: проще танцевать под любимую песню, когда ты знаешь ее текст. В связи с этим, с сегодняшнего дня Spotify дает возможность любителям музыки со всего мира петь громче и увереннее с запуском [показа] текстов песен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текст показывается в режиме реального времени, то есть слова композиции прокручиваются одновременно с ее звучанием. Кроме того, текстом можно делиться с друзьями в социальных сетях.

Функция доступна как по подписке, так и в бесплатной версии