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Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

Таким образом, он вырастет до 12 654 рублей
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей - до 12 654 рублей.

"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", - сказал он.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", - продолжил президент.

Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% - до 13 890 рублей в месяц.

Путин заявил, что в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

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