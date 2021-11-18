Программы развития промышленного туризма на Ставрополье разработали более 10 предприятий

НЕВИННОМЫССК, 18 ноября. /ТАСС/. Более десяти предприятий моногорода Невинномысска на Ставрополье заявили о готовности начать развитие промышленного туризма. Компании подготовили необходимые документы и разработали программы, сообщил журналистам в четверг глава города Михаил Миненков.

"Предприятия города Невинномысска оформили документы, порядка 10-12 предприятий, разработали свои программы. Они готовы участвовать в развитии промышленного туризма в Ставропольском крае, предлагать этот вид отдыха, в ближайшее время мы увидим результат, началась работа с Ростуризмом. Если все будет идти в штатном режиме, то в 2022 году мы уже увидим организованные группы туристов на наших предприятиях", - сказал он.

Миненков отметил, что для развития промышленного туризма у города есть большое количество площадок. "Это и предприятия города, ветропарки находятся рядом, интенсивные сады, производство молока, кондитерских изделий. Очень интересно посмотреть, как плавят сталь, изготавливают аэрозольные баллоны, приборы учета электроэнергии и так далее. Для жителей города мы проводили пробные экскурсии, автобусы всегда были переполнены. Промышленный туризм - это не только отдых, но и новые знания", - пояснил глава города.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. По итогам акселератора будут созданы не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсивные представления, мастер-классы, квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами. В планах - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.