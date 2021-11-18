Путин заявил, что нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что власти страны не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции.

На совещании по социальным вопросам в четверг глава государства напомнил о своих словах на съезде партии "Единая Россия" о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.

"При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило, - указал Путин. - Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно", - подчеркнул он.

По словам президента, идеи по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются, власти вернутся к ним в ближайшее время.

"Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели", - сказал глава государства.