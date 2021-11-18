Из Сочи в Ташкент запустили новый авиарейс

СОЧИ, 18 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Qanot Sharq выполнила первый рейс из Ташкента в Сочи, борт будет курсировать между городами раз в неделю. Это позволило увеличить число рейсов до трех в неделю, сообщили в пресс-службе авиаузла в четверг.

"В аэропорту Сочи приземлился первый борт авиакомпании Qanot Sharq из Узбекистана. Для курорта это второй авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент", - говорится в сообщении.

Регулярный рейс по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент будет выполняться раз в неделю, расчетное время в пути составляет 3 часа 50 минут. Самолет будет летать по средам. Период выполнения полетов продлится до конца осенне-зимней навигации.

"Рейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Сочи были возобновлены с 1 июля. Прежде это направление обслуживала только авиакомпания Uzbekistan Airways, которая продлила полеты по данному маршруту и в зимнем расписании. Теперь улететь в столицу Узбекистана из Сочи можно будет три раза в неделю. Рейсами Uzbekistan Airways по четвергам и воскресеньям, рейсом Qanot Sharq - по средам", - пояснили в пресс-службе.