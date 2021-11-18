Цена размещения одной акции в ходе IPO СПБ биржи составила 834,9 рубля

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Цена размещения одной акции в ходе первичного размещения (IPO) СПБ биржи составила 834,9 рубля или $11,5 по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября, следует из сообщения площадки на сайте раскрытия. Это соответствует верхней границе ранее объявленного диапазона в $10,5-11,5.

"Цена размещения одной акции, в том числе при размещении акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 834,9 рубля. <…> При оплате акций в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну акцию, составляет $11,5", - говорится в документе.

9 ноября СПБ биржа объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций в рамках IPO [первичное публичное предложение акций]. Согласно ранее опубликованному меморандуму торговой площадки, в настоящее время акциями биржи владеет УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс", с долей 11,03%, ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+" (8,59%). НП РТС принадлежит 5,56%, венчурный фонд Amereus Group владеет 5,12%, группа "Тинькофф" располагает 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.