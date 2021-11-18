МКБ ожидает небольшого роста депозитного портфеля с I квартала 2022 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский кредитный банк ожидает с первого квартала 2022 года немного быстрый рост депозитного портфеля. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

"Начиная с первого квартала следующего года, как мы ожидаем, будет немного более быстрый рост со стороны депозитов", - сказал он.

Также Чубарь сообщил об изменении ставок по депозитам в сторону повышения через 3-6 месяцев. "Что касается рублевых обязательств, большая их часть является розничными депозитами. Конечно, через некоторое время, думаю, 3-6 месяцев, мы начинаем менять ставки текущих депозитов, потому что они истекают. Конечно, ставки депозитов будут повышены", - сказал топ-менеджер.

Он также добавил, что со стороны предприятий займы носят более краткосрочный характер - 2-3 месяца, 6 месяцев - поэтому изменения ставок депозитов будут более быстрыми.

Согласно опубликованным финансовым результатам МКБ за 9 месяцев 2021 года по МСФО, счета и депозиты клиентов кредитной организации составили 1,9 трлн руб., или 64,1% от совокупных обязательств банка. Средства юридических лиц увеличились на 13,1% (+14,4% без учета валютной переоценки), до 1,3 трлн руб. в равной степени за счет роста текущих счетов и срочных депозитов. На фоне роста ключевой ставки ЦБ и "постепенного репрайсинга" депозитной базы, средства розничных клиентов увеличились за отчетный период на 7,8%, до 540,7 млрд руб.