Число самозанятых жителей в Карелии к 2022 году может вырасти вдвое

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Республики Карелия, которые являются самозанятыми, к 2022 году увеличится в два раза за счет мер поддержки, которые оказываются таким гражданам. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев на международном форуме "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями".

"Более 10 тыс. человек являются самозанятыми. Мы планировали, что порядка 3 тыс. самозанятых у нас будет по итогам 2021 года. Люди регистрируются, выходят из тени, являются плательщиками налогов, мы в режиме реального времени оцениваем вклад в развитие экономики и поступление в региональный бюджет этого налога. <...> Мы приросли очень здорово, думаю, что мы можем по итогам 2022 года приблизиться к количеству самозанятых до 20 тыс.", - сказал Ермолаев.

Он напомнил, что среди мер поддержки, которые власти оказывают самозанятым, - обучение и субсидии. "Проводим систему мероприятий по обучению и поддержке самозанятых. Все меры государственной поддержки, в том числе субсидии, которые были распространены на субъекты малого и среднего бизнеса, теперь также распространены и на самозанятых. И они активно пользуются этими мерами поддержки", - добавил министр.

По оценке Ермолаева, 2021 год для развития малого и среднего предпринимательства в республике оказался не хуже 2020-го. "Есть перспектива дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия. Например, 2020 год, индекс ликвидации предприятий был один из самых низких в Республике Карелия. Объем субсидий мы предполагаем не меньше, чем в 2021 году", - уточнил он.

Министр также отметил, что на 2020 год власти Карелии продлили ряд льгот и мер поддержки для бизнеса. "Мы продлили льготу для тех предпринимателей, которые в прошлом году с ЕНВД перешли на ОСН, мы продлеваем их на 2022 год. Также продлеваем возможность новым предпринимателям не платить налоги при регистрации, так называемые налоговые каникулы. И все налоги по основному виду налогообложения также сохранены в регионе", - пояснил Ермолаев.