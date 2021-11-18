Власти Невинномысска заявили об уходе от монозависимости в экономике

НЕВИННОМЫССК, 18 ноября. /ТАСС/. Экономика моногорода Невинномысска на Ставрополье ушла от монозависимости. Муниципалитет может быть исключен из российского списка моногородов, сообщил журналистам в четверг глава города Михаил Миненков.

"Большая работа проводится в плане привлечения инвестиций, три с лишним года работаем в формате ТОСЭР. Скорее всего, Невинномысск исключат из списка моногородов, мы фактически ушли от монозависимости [в экономике]. Очень сильно диверсифицировалась экономика. К концу года список моногородов опубликуют, и мы окончательно узнаем", - сказал он.

Пять лет назад бюджет города значительно зависел от поступлений за счет предприятий "Невинномысский азот" и "Арнест". "На сегодняшний день большую долю в бюджете города по налогам дают новые предприятия, доля двух предприятий значительно упала. Это экономика, связанная с логистикой, развитием переработки, создание предприятий пищевого производства, развитие сервисной экономики, доля которой была низкой", - пояснил Миненков.

Ранее в пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что Невинномысск за пять лет более чем вдвое снизил долговую нагрузку за счет развития и диверсификации экономики. Основными доходными источниками бюджета моногорода являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, аренда земельных участков и продажа муниципального имущества.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".