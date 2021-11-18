Петербург и Белград будут сотрудничать в сфере культуры, промышленности и ЖКХ

БЕЛГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Белград договорились о сотрудничестве по широкому спектру, включая образование, культуру, туризм, здравоохранение и ЖКХ. Об этом заявили в четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Белграда Зоран Радойичич, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас с Белградом широкое поле для деятельности абсолютно во всех направлениях. Я считаю, что направления образования, культуры, туризма, здравоохранения, развитие совместных проектов в промышленности, ЖКХ - это важные темы. Но мы не ограничиваемся только этими темами, и я уверен, что по большинству направлений могут быть хорошие результаты. Мы с господином мэром настроены работать на результат", - заявил Беглов.

В свою очередь Радойичич отметил, что переговоры носили очень конкретный характер. "Мы разговаривали о разных направлениях сотрудничества, но ставили акцент на том, чтобы сблизить граждан наших городов, и на этом основании строить дружбу. Мы оба хотим сделать что-то конкретное и будем работать над этим вместе с нашими командами. Мы могли бы наладить особое сотрудничество между нашими семейными и малыми предприятиями, они могли бы обмениваться опытом и таким образом открыть рынок друг для друга", - рассказал мэр Белграда.

На переговорах стороны обсудили совместные проекты в торгово-экономической сфере, развития транспорта, городской инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, здравоохранения, реставрации памятников, и другие. Также обсуждался опыт Санкт-Петербурга в цифровизации здравоохранения, образования, науки, развития городской среды, транспорта, социальной сферы, туризма, культуры, предоставления государственных услуг. Учитывая тот факт, что в пандемию одной из главных задач стало сохранение предприятий и рабочих мест, Беглов поделился с сербским коллегой опытом петербургских мер поддержки бизнеса, которые включали налоговые льготы, отсрочку арендных платежей, предоставление льготных кредитов, а также разработку специальных программ, таких, как "Городской акселератор".

Собеседники согласились, что учитывая прямое авиасообщение между городами, большие перспективы имеет сфера туризма, в том числе медицинского и паломнического. Предполагается совмещать лечение с экскурсионными программами. Беглов пригласил сербскую молодежь принять участие в Петербургском международном молодежном форуме в 2022 году.

В сфере культуры Беглов и Радойичич договорились о проведении Дней Эрмитажа в сербской столице, организации совместных выставок, которые могут организовать ведущие музеи Белграда, Российский этнографический музей и Центральный выставочный зал "Манеж".