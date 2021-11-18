Курские депутаты приняли бюджет области на 2022 год в первом чтении с дефицитом в 17%

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании 18 ноября приняли бюджет региона на 2022 год в первом чтении, запланировав дефицит региональной казны в объеме 11 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации области.

"Прогнозируемые параметры областного бюджета на 2022 год: доходы - около 65 млрд руб., расходы - более 76 млрд руб.", - сказали в пресс-службе. Таким образом, дефицит бюджета на 2022 год планируется в объеме 11 млрд рублей, или почти 17% к уровню собственных доходов.

Большая часть доходов - около 49 млрд рублей - поступит в бюджет региона из налоговых и неналоговых источников. Основная часть расходов бюджета - свыше 52 млрд рублей - связана с реализацией программ в социально-культурной сфере.

"Прогнозируется уменьшение госдолга на 21%. Объем госдолга на 2022 год составит порядка 9 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.