Роснано поможет Тульской области в подготовке кадров в сфере новых материалов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" участвует в создании экосистемы подготовки высококвалифицированных кадров в области композитных и новых материалов в Тульской области. Соответствующее соглашение подписано между ФИОП, АНО ДПО "Высшая техническая школа" и фондом "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина" на рамке IX форума "Композиты без границ", сообщили в четверг в пресс-службе группы.

"Совместная работа нацелена на удовлетворение растущего спроса на высококвалифицированные кадры инновационных предприятий и проектов в Тульском регионе и создание кадровой системы, соответствующей реальной потребности нового сектора экономики", - отмечается в сообщении.

Ключевыми направлениями сотрудничества стали разработка программ дополнительного образования, акселераторов и методических пособий для развития новых компетенций, а также навыков технологического предпринимательства в области композитов и новых материалов; проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с региональными образовательными центрами.

Стороны договорились о совместном создании на территории Тульской области комплексной среды, обеспечивающей непрерывную образовательную траекторию для детей и молодежи. Сотрудничество сторон скоординировано по задачам, срокам, ресурсам и соответствует Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.