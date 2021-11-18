Дуров заверил, что данные пользователя не будут использоваться для показа рекламы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Личная информация пользователей мессенджера Telegram не будет использоваться для показа рекламных сообщений. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в четверг в своем Telegram-канале .

"Как и все, что мы делаем, нашим главным приоритетом является защита личных данных наших пользователей. Поэтому в отличие от других приложений мы не будем использовать ваши личные данные для показа рекламы", - говорится в сообщении.

Рекламные сообщения пользователи не будут видеть в списке чатов, личных чатах или группах. Реклама будет отображаться только в крупных общедоступных каналах с числом участников 1 000+ и основаны исключительно на теме общедоступных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не используются и не анализируются для их отображения, уточняет Дуров.

"Некоторые администраторы каналов в Telegram уже размещают рекламу в виде обычных сообщений. Мы надеемся, что рекламные сообщения предложат людям более удобный и менее хаотичный способ продвижения своих каналов и ботов", - пишет основатель мессенджера.

Также Дуров добавил, что в настоящее время рекламная функция находится в тестовом режиме и доступна не всем.

В конце октября создатель Telegram анонсировал предстоящий запуск сервиса официальных рекламных сообщений. Сообщалось, что нововведение затронет лишь крупные каналы со множеством подписчиков, а полученные доходы позволят мессенджеру и дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.