Акции "Магнита" на Мосбирже упали на 5,44%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Магнита" на Московской бирже снизилась на 5,44% и достигла 6056,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:51 мск.

К 20:18 мск котировки компании замедлили падение до 4,96%, акции торговались по 6087 руб. за бумагу.

Стоимость ценных бумаг снижается на фоне объявления группы ВТБ о намерении продать около 17,28% акций "Магнита", часть из них (до 4,4%) - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций компании будут проданы Marathon Group, говорится в сообщении банка.

"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей России. На 30 сентября 2021 года сеть насчитывала 25315 магазинов, расположенных в 3,8 тыс. населенных пунктах РФ.