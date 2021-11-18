Сочи обеспечит теплоснабжение Сириусу несмотря на отделение территории

СОЧИ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи обеспечат теплоснабжение федеральной территории Сириус несмотря на ее выделение в отдельную административно-территориальную единицу, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

Коммунальная инфраструктура Сочи и Сириуса пока общая, передача инженерных сетей ведется в переходный период.

"Между Сочи и Сириусом налажено эффективное взаимодействие во всех отраслях, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ресурсоснабжающие организации Сочи обеспечат бесперебойную подачу тепла как сочинцам, так и жителям федеральной территории на протяжении всего отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства России создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение приняли после голосования среди местных жителей, позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также приняли положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.