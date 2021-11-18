Минобрнауки запустит направление бизнес-наставничества в рамках проекта "Женская лига"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отдельное направление "Бизнес-наставники" будет запущено в следующем году в рамках проекта Минобрнауки России "Женская лига", сообщила в четверг пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Елену Дружинину.

"На разных площадках нам неоднократно поступали запросы от студенток, которые хотели бы больше общаться с женщинами-лидерами в разных сферах деятельности. В следующем году в рамках "Женской лиги" мы планируем запустить отдельное направление бизнес-наставничества, которое объединит успешных предпринимательниц по разным направлениям: IT, реклама, торговля, медицина, консалтинг и другие. И мы приглашаем всех к участию в нем", - сообщила Дружинина на сессии "Women in STEM" в рамках конференции "Время женщин в бизнесе".

В ходе своего выступления Дружинина отметила, что вопрос популяризации точных наук с учетом всех психологических особенностей девушек в России очень актуален. Так, в перспективе свыше 70% профессий в эпоху цифровой экономики будут основываться на технологических науках. "Если ничего не предпринимать в этом поле, наши женщины останутся вне технологического прогресса", - заявила Дружинина.

По ее словам, с 2019 года министерство по поручению президента РФ увеличивает число бюджетных мест по приоритетным направлениям подготовки. В 2020/2021 учебном году доля девушек на специальностях, относящихся к науке, технологии, инженерным дисциплинам и математике, составила 37,4%. Из числа поступающих, выбравших обучение в сфере здравоохранения и медицинских услуг, почти 63,5% - девушки. В числе приоритетных у абитуриенток сельскохозяйственные, математические и естественные науки (почти 45,5% поступивших - девушки) и инженерное дело, технологии и технические науки (более 27% женщин).

Дружинина также отметила, что в последнее время среди женщин в России растет спрос на предпринимательские компетенции. Например, в рамках реализуемой вузами программы "Стартап как диплом", которая предполагает защиту выпускных квалификационных работ в форме стартап-проектов, в 2020 году почти половина из 1,3 тыс. выпускников - девушки. Чаще всего для защиты работ они выбирают инженерное дело, технологии и технические науки, а также науки об обществе. "В соответствии с национальным проектом "Наука и университеты" Минобрнауки создает при вузах молодежные лаборатории, в этом году на эти цели выдавались гранты. За 2020 - 2021 годы 31 женщина возглавила молодежную научную лабораторию, занимающуюся химией, биологией или технологиями. Это 20% от общего количества руководителей", - добавила Дружинина.

О проекте

Проект "Женская лига" стартовал в 2021 году на Евразийском женском форуме, он направлен на помощь студенткам в развитии профессиональных навыков и компетенций. На участие в проекте поступило 250 заявок от девушек из 48 регионов страны. Наставницами стали более 50 женщин-лидеров России: представители государственных органов власти, общественных организаций, государственных корпораций, образовательных учреждений, медиа и так далее.