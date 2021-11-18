Доходы бюджета Кубани от использования имущества и земли выросли на 24% с начала года

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Неналоговые доходы бюджета Краснодарского края от использования государственного и муниципального имущества и земли выросли на 24%. За 10 месяцев 2021 года поступило 10,7 млрд рублей, план выполнили на 93%, сообщается в четверг на сайте администрации региона.

"По итогам 10 месяцев текущего года доходы бюджета от использования государственного и муниципального имущества и земли выросли на 2,1 млрд рублей, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо сохранить набранный темп работы, который позволил достичь высоких показателей, активно проводить мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества и земельных участков", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Сергея Болдина.

Уточняется, что в крае идет работа по пресечению практики использования земельных участков не по назначению, а также по вовлечению неиспользуемых земель в хозоборот. "Основной объем поступлений в этом году получили по доходам от арендной платы за земельные участки - 7,4 млрд рублей и от продажи земельных участков - 1,7 млрд рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества составили 1 млрд рублей", - сообщается на сайте.

Отмечается, что за три года при проверках на Кубани выявили 15,6 тыс. земельных участков, используемых с нарушениями законодательства. Чаще всего земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, используют для предпринимательской деятельности. В результате проведенных мероприятий 11,3 тыс. нарушений устранили.