Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус" в связи с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города - организатора "Игр будущего 2023".

"Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели", - отметил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).