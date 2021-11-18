Белгородские депутаты попросили федеральные власти пересмотреть критерии выплат беременным

БЕЛГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Белгородской областной думы попросили правительство России пересмотреть критерии для назначения пособий беременным женщинам. Из-за ограничений более 80% женщин в регионе получают отказ при обращении за выплатами, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Дума просит федеральные власти изменить критерии получения пособия, а именно пересмотреть параметр, с которым сравнивается среднедушевой доход в полтора или два раза. Тогда получить деньги смогут больше будущих мам", - пояснила спикер заксобрания Ольга Павлова, слова которой приводит пресс-служба.

Речь идет о ежемесячном пособии за постановку на учет в ранние сроки беременности, в Белгородской области размер пособия составляет около 5,3 тыс. рублей. Выплату возможно получить, если среднедушевой доход в семье выше установленной в регионе величины прожиточного минимума.

"Сейчас 83% белгородских женщин получают отказ при обращении за ежемесячной выплатой. Дело в том, что расчет выплаты идет из размера среднедушевого дохода семьи. Если на каждого члена семьи приходится менее прожиточного минимума, то будущая мать имеет право на поддержку. Если же он хоть немного превышает этот показатель - в помощи ей отказывают", - пояснили в пресс-службе.