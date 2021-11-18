Голикова заявила, что повышение МРОТ и прожиточного минимума затронет 19 млн россиян

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда - 3 млн занятых в экономике граждан. Об этом в четверг заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что в проекте федерального бюджета на 2022 год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, на его взгляд, недостаточно. Поэтому глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц.