Порядка 30 млрд рублей направят из бюджета РФ на повышение МРОТ и прожиточного минимума

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 млрд рублей будет направлено на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году. Об этом в четверг заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что в проекте федерального бюджета на 2022 год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, на его взгляд, недостаточно. Поэтому глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц.