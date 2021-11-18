Предпринимателям Коми буду выдавать микрозаймы до 1 млн рублей под 0,1%

СЫКТЫВКАР, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми разработало меры поддержки предпринимателей в связи с антиковидными ограничениями в дополнение к федеральным мерам. В регионе будут выдавать льготные микрозаймы до 1 млн рублей под 0,1% сроком на два года тем предприятиям, кто ведет деятельность в пострадавших от антиковидных ограничений отраслях, сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба.

"О мерах поддержки для малого и среднего предпринимательства, которые мы разработали в дополнение к федеральным мерам за ковидную неделю с 30 октября по 7 ноября: выдаем льготные микрозаймы в сумме до 1 млн рублей под 0,1% годовых. Я не оговорился: под 0,1%. Эти микрозаймы выдаются тем, кто ведет деятельность в отраслях экономики, требующих поддержки в связи с ограничительными мерами, которые вводились с по 30 октября по 7 ноября", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, оператором выступает АО "Микрокредитная компания Республики Коми". Микрозаймы будут выдаваться на срок до двух лет. Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность в Коми.