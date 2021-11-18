Более 250 резидентов планируется привлечь в ИНТЦ "Русский" в Приморье к 2030 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 250 резидентов планируется привлечь в создаваемый инновационный научный технологический центр на острове Русский в Приморье к 2030 году. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг по итогам ряда совещаний во Владивостоке, которые провел вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Рассматривалась реализация проекта по созданию инновационного научного технологического центра. Масштабный проект технологической долины создается для размещения R&D-центров, опытно-промышленных производств ведущих технологических компаний, высокотехнологичный и наукоемкий бизнес которых связан с Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что к 2030 году будет привлечено более 250 резидентов", - сказано в сообщении.

О ходе работ по развитию территории острова Русский проинформировал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Предусмотрено создание привлекательной среды для жизни, в том числе путем создания малоэтажной жилой застройки комфорт-класса, ориентированной на спрос со стороны научно-педагогического состава Дальневосточного федерального университета, научных и образовательных центров, а также населения острова Русский. Утверждена документация по планировке территории. Вместе с жильем будет создана социальная инфраструктура.

"Правительство Российской Федерации занимается работой по созданию инновационного научно-технологического центра. Совершенно очевидно, что направленность развития острова предусматривает и создание определенной индустрии для отдыха людей. В этом заинтересован целый ряд инвесторов", - приводятся в сообщении слова Юрия Трутнева.

Разрабатывается техническое задание на проектирование территории ИНТЦ "Русский", включающей в себя объекты технико-внедренческой зоны, жилой инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, образовательный комплекс и ревитализацию объектов культурного наследия. Подписаны соглашения с первыми резидентами стартовой площадки, которая планируется к открытию в 2022 году.

Ранее заместитель генерального директора развития ИНТЦ Илья Ковалев сообщал, что новый город для исследователей планируется построить рядом с инновационным центром. По его словам, он нужен для проживания и комфортной работы исследователей, предпринимателей, ученых и инженеров, которые будут приезжать со всего мира.

