В Москве обсудят итоги второго года работы платформы для предпринимателей ЗаБизнес.рф

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Конференция "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения" пройдет в пятницу на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. Участники обсудят итоги второго года работы платформы ЗаБизнес.рф, осуществляющей защиту предпринимателей от силового давления, сообщили организаторы мероприятия.

"Диалог представителей государства и бизнеса по вопросам улучшения делового климата в России объединит два формата - цифровой и офлайн, став площадкой общения всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в заседании набсовета платформы примут участие генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, замруководителя ФНС Андрей Бударин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, замглавы МВД Виталий Шулика, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, помощник президента России Максим Орешкин, глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, президент ТПП России Сергей Катырин, председатель "Деловой России" Алексей Репик.

На площадке мероприятия также запланировано интерактивное ток-шоу "Защита бизнеса: цифровые решения", на котором члены бизнес-сообщества, журналисты, а также зрители онлайн-трансляции зададут вопросы представителям ключевых для предпринимателей госструктур.

Электронный ресурс ЗаБизнес.рф был запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в центральный аппарат МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.

Участие в мероприятии

Принять участие в конференции можно как очно, так и в онлайн-формате. Для доступа на площадку понадобится QR-код о прохождении вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия.

Организатором конференции выступает АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". ТАСС является партнером мероприятия. Ознакомиться с программой конференции и трансляцией можно здесь.