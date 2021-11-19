Каждый пятый человек с инвалидностью будет покупать ТСР по электронному сертификату

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля самостоятельно приобретаемых людьми с инвалидностью технических средств реабилитации (ТСР) увеличится с 20% до 30% к концу 2022 года, причем каждый пятый гражданин с инвалидностью будет приобретать ТСР по электронному сертификату, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"До конца 2022 года доля самостоятельно приобретаемых ТСР увеличится с 20 до 30%, при этом подавляющее большинство покупок - 20% от общего числа - будет совершаться по электронному сертификату", - сообщили в министерстве.

В министерстве напомнили, что в России на 1 ноября проживают 11,4 млн граждан с инвалидностью, из них 722,5 тыс. детей. "При установлении инвалидности учреждения медико-социальной экспертизы также разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА). Она включает рекомендации по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации граждан с инвалидностью и обеспечению их техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем, утвержденным правительством. Государство предоставляет гражданам с инвалидностью ТСР бесплатно. Ежегодно 1,5 млн граждан с инвалидностью получают ТСР с помощью государства", - рассказали в Минтруде.

Ранее законодательством было предусмотрено два механизма обеспечения ТСР: в натуральном виде по результатам проведения закупок Фондом социального страхования (этот способ предпочитали 80% граждан с инвалидностью), а также в денежной форме посредством выплаты компенсации при самостоятельном приобретении ТСР. В этом случае люди с инвалидностью выбирают поставщика сами, приобретают за свой счет ТСР, приносят чеки в ФСС и ждут возмещения средств в определенном объеме. Порядка 20% получателей ТСР пользовались этим механизмом.

В 2022 году на обеспечение ТСР граждан с инвалидностью заложено 40 млрд руб. В конце сентября вступил в силу закон об электронном сертификате - платежном инструменте, который позволяет резервировать государственные средства на конкретные нужды и направлять их именно на эти покупки. Деньги резервируются под каждое ТСР в бюджете Федеральным казначейством, но они не перечисляются на карту напрямую. При оплате средства поступят сразу продавцу. Обналичить электронный сертификат нельзя.