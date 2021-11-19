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Эксперт: Байден преследует внутриполитические цели, предлагая высвободить резервы нефти

Для восстановления баланса на энергорынке нужно увеличивать добычу нефти, отметил замглавы аналитического департамента Rystad Energy

ЛОНДОН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Администрация президента США Джо Байдена, выступая с просьбой к ряду государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, преследует в первую очередь внутриполитические цели, а не исходит из соображений стабилизации мирового энергетического рынка. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель руководителя аналитического департамента консалтинговой фирмы Rystad Energy Клаудио Галимберти.

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"Страны могут выбросить на рынок часть нефти из стратегических запасов. Попросить об этом не так сложно, как, например, добиться от членов ОПЕК увеличения добычи нефти. В частности, есть информация, что администрация Байдена работает с Китаем по вопросу использования резервов. Но вообще это не самый верный шаг, учитывая, что рынок не испытывает срочную необходимость в наращивании поставок", - отметил эксперт.

По мнению Галимберти, "для восстановления баланса на энергорынке нужно увеличивать добычу нефти". "Увеличение стратегического нефтяного резерва - это лишь временная мера. Ценовой эффект от высвобождения нефти из резервов нивелируется при отсутствии роста добычи", - сказал аналитик.

При этом он добавил, что не считает разумным предложение администрации Байдена. "Обычно стратегический нефтяной резерв задействуют при чрезвычайных ситуациях с поставками, например в случае ураганов, которые уничтожают инфраструктуру в Мексиканском заливе. В таких условиях освобождать резерв правильно. Или в случае закрытия объектов инфраструктуры экспорта газа в некоторых странах Ближнего Востока, чтобы подчеркнуть, что на рынке нет дефицита. Резерв используется, чтобы снизить цены, - это именно то, что делает администрация Байдена, но это неправильный инструмент, на мой взгляд", - подчеркнул эксперт.

Галимберти добавил, что американские власти в данном вопросе "скорее руководствуются политическими, чем экономическими соображениями". "Байден может нарастить политический капитал таким образом. Мы уже видим быстрый эффект - цены пошли вниз после новостей. Но если администрация Байдена думает, что может заполнить рынок за счет нефти из резервов, а не увеличения добычи, то это огромная ошибка. Это не надежно: вы можете высвобождать запасы в течение 20-30 дней, но что дальше? Если рынок уверен в том, что вы перестанете высвобождать нефть через какое-то время, то он обесценит эти усилия", - сказал аналитик.

Он также указал, что просьба о продаже части нефтяных резервов "кажется странной" в связи с прогнозами стоимости черного золота в ближайшие месяцы. "В данный момент цены на нефть высоки, но мы не думаем, что они продолжат оставаться на нынешнем уровне во второй половине 2022 года, в том числе ввиду предложения из стран, не входящих в ОПЕК", - заключил Галимберти.

Просьба Байдена

Ранее информационное агентство Рейтер сообщило, что администрация Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Вашингтон предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям Рейтер, пока не принято.

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Согласно оценкам агентства Блумберг, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.

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