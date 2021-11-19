Эксперт: Байден преследует внутриполитические цели, предлагая высвободить резервы нефти

ЛОНДОН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Администрация президента США Джо Байдена, выступая с просьбой к ряду государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, преследует в первую очередь внутриполитические цели, а не исходит из соображений стабилизации мирового энергетического рынка. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель руководителя аналитического департамента консалтинговой фирмы Rystad Energy Клаудио Галимберти.

"Страны могут выбросить на рынок часть нефти из стратегических запасов. Попросить об этом не так сложно, как, например, добиться от членов ОПЕК увеличения добычи нефти. В частности, есть информация, что администрация Байдена работает с Китаем по вопросу использования резервов. Но вообще это не самый верный шаг, учитывая, что рынок не испытывает срочную необходимость в наращивании поставок", - отметил эксперт.

По мнению Галимберти, "для восстановления баланса на энергорынке нужно увеличивать добычу нефти". "Увеличение стратегического нефтяного резерва - это лишь временная мера. Ценовой эффект от высвобождения нефти из резервов нивелируется при отсутствии роста добычи", - сказал аналитик.

При этом он добавил, что не считает разумным предложение администрации Байдена. "Обычно стратегический нефтяной резерв задействуют при чрезвычайных ситуациях с поставками, например в случае ураганов, которые уничтожают инфраструктуру в Мексиканском заливе. В таких условиях освобождать резерв правильно. Или в случае закрытия объектов инфраструктуры экспорта газа в некоторых странах Ближнего Востока, чтобы подчеркнуть, что на рынке нет дефицита. Резерв используется, чтобы снизить цены, - это именно то, что делает администрация Байдена, но это неправильный инструмент, на мой взгляд", - подчеркнул эксперт.

Галимберти добавил, что американские власти в данном вопросе "скорее руководствуются политическими, чем экономическими соображениями". "Байден может нарастить политический капитал таким образом. Мы уже видим быстрый эффект - цены пошли вниз после новостей. Но если администрация Байдена думает, что может заполнить рынок за счет нефти из резервов, а не увеличения добычи, то это огромная ошибка. Это не надежно: вы можете высвобождать запасы в течение 20-30 дней, но что дальше? Если рынок уверен в том, что вы перестанете высвобождать нефть через какое-то время, то он обесценит эти усилия", - сказал аналитик.

Он также указал, что просьба о продаже части нефтяных резервов "кажется странной" в связи с прогнозами стоимости черного золота в ближайшие месяцы. "В данный момент цены на нефть высоки, но мы не думаем, что они продолжат оставаться на нынешнем уровне во второй половине 2022 года, в том числе ввиду предложения из стран, не входящих в ОПЕК", - заключил Галимберти.

Просьба Байдена

Ранее информационное агентство Рейтер сообщило, что администрация Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Вашингтон предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям Рейтер, пока не принято.

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Согласно оценкам агентства Блумберг, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.