Кличко заявил, что малые города Украины на грани банкротства из-за цены на газ

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Разница между установленными тарифами на газ для населения Украины и реальной его ценой приведет к банкротству малые города. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью порталу "Цензор".

"На сегодняшний день 2 млрд гривен [свыше $75 млн] столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания газа. Это колоссальные средства", - сказал мэр. "Это стоит бюджету города больших денег. А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", - отметил Кличко.

По его словам, "80% составляющей тарифов - это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ". При этом, как подчеркнул Кличко, мэры "сделали все" для того, чтобы тарифы для населения не выросли - "и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам".

В сентябре Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой. Согласно ему, цена на газ для производителей тепла для населения составляет 7 420 гривен ($280) за тыс. куб. м, в то время как биржевая цена в сентябре превышала 30 тыс. гривен (свыше $1 100). Стороны договорились о финансовой поддержке местных общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменных тарифов.